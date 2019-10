Fortuna präsentiert Emig als Trainer

Mannheim.Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim hat mit Christian Emig (46) bis zur Winterpause eine Trainerlösung gefunden. „Er trainiert das Team für die restlichen Spiele in diesem Jahr, dann setzen wir uns noch einmal zusammen“, sagte der Heddesheimer Sportchef René Gölz, der Emig am Montagabend der Mannschaft vorstellte.

Emig betreute in der vergangenen Saison kurz den Landesligisten SG Hemsbach. Davor war er Coach beim VfR Mannheim II und in Edingen-Neckarhausen. Zudem war er in der Vergangenheit Assistenztrainer unter Gölz bei der Fortuna. Die Heddesheimer hatten sich am Samstag von Dirk Jörns getrennt. bol

