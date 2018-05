Fortuna und VfR bereit zum Foto-Finale

Anzeige

Letzter Spieltag am Sonntag

Am Sonntag geht das Fernduell um die Vize-Meisterschaft dann in die letzte Runde. Der VfR empfängt Schlusslicht VfR Gommersdorf, Heddesheim muss beim Neunten TuS Bilfingen ran. Den Meistertitel hat sich Germania Friedrichstal bereits in der vergangenen Woche gesichert. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018