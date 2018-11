Fortuna und VfR rücken Spitze näher

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga kam der VfB Gartenstadt gestern nicht über ein 1:1 beim FC Zuzenhausen hinaus. Tabellenführer SV Sandhausen II spielte beim SV 98 Schwetzingen ebenfalls nur 1:1. Der VfR Mannheim und Fortuna Heddesheim feierten Heimsiege und kamen somit wieder näher an das Spitzenduo heran.

Zuzenhsn. – Gartenstadt 1:1 (0:0)

Der FC Zuzenhausen war mit schnellen Kontern immer gefährlich und hatte in den ersten 25 Minuten auch die besseren Torchancen. VfB-Stürmer Patrick Fetzer scheiterte mit einem Schuss aus 20 Metern am Zuzenhausener Torhüter Lissek (26.). Die größte Chance hatte Gartenstadt in der 42. Minute, als Fabio Hechler FC-Torhüter Lissek prüfte. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer zwar ein schnelles Spiel, aber beide Abwehrreihen ließen kaum Chancen zu. Die 1:0-Führung für Zuzenhausen fiel durch einen Konter des FC. Torschütze war Erhard (75.). Ein Freistoß brachte den Ausgleich für Gartenstadt. Adamek, der gerade zwei Minuten im Spiel war, traf aus 25 Metern in den linken Torwinkel. Die letzte Chance im Spiel hatte Zuzenhausen in der 87. Minute durch Andreas Theres. Er setzte den Ball aber aus 20 Metern über die Latte. vfb

VfR Mannheim – Kirrlach 2:0 (1:0)

Mit einem verdienten Erfolg im abschließenden Heimspiel in diesem Jahr hat der VfR seinen Negativlauf beendet. Die Platzherren waren in den ersten 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, ohne dabei den ganz großen Druck auf das gegnerische Gehäuse zu erzeugen. Nach Vorarbeit von Marc Haffa gelang Ayhan Sabah das 1:0 (40.) für die Platzherren, die in der zweiten Hälfte nach einer Ecke von Rene Schwall durch ein Kopfballtor von Bartosz Franke auf 2:0 (69.) erhöhten – und letztlich verdient gewannen. vfr

Heddesheim – Lauda 5:0 (3:0)

In einer einseitigen Begegnung spielte die Fortuna 90 Minuten attraktiven Offensivfußball. Vor 150 Zuschauern erzielten Oliver Malchow (6.), Izzeddine Noura (24.), Cihad Ilhan (41.) und Dennis Lodato (72./76.) die Tore. „Wir hätten unser Torverhältnis deutlich verbessern können. An der Chancenverwertung müssen wir weiter arbeiten, ansonsten bin ich mit dem Auftritt meines Teams sehr zufrieden“, sagte der Heddesheimer Chefcoach René Gölz. fvh

