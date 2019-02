Französische Festspiele

MANNHEIM.Degenfechterin Beate Christmann ist die Nummer eins der deutschen Rangliste. Am Sonntag nahm die 34-Jährige am 34. Preis der Quadratestadt in der Mannheimer GBG Halle teil. Für den Sieg reichte es aber nicht. Den holte sich die Französin Oceane Tahe, die im Finale Ricarda Multerer vom TSV Bayer Leverkusen nach einem hochspanenden Gefecht mit 15:14 bezwang.

„Turnier ist wichtig“

„Ich war ja schon einige Mal hier am Start. Das Turnier ist wichtig für die Rangliste und noch dazu eine gute Möglichkeit, Wettkampfpraxis zu bekommen. Das war eine gute Trainingseinheit“, sagte Christmann, die in Mannheim studiert hat und bei der Fechtabteilung des TSV Mannheim auch mehrere Jahre aktiv war. Sie betonte: „Was mich wirklich diesmal erstaunt hat, war die Tatsache, dass sogar die Franzosen mit ihren Fechterinnen da waren. Das spricht für die Klasse des Turniers.“

In der Runde der besten 64 besiegte die viermalige deutsche Meisterin, die ihren letzten nationalen Titel im April des vergangenen Jahres holte, Alessia Mirela De Angelis deutlich mit 15:6. Christmann nahm dann auch die anschließende Hürde: Gegen die US-Amerikanerin Marina Bochenova siegte die Fechterin des FC Tauberbischofsheim mit 15:9.

Im Achtelfinale traf Christmann auf die derzeit zweitbeste deutsche Degenfechterin: Ricarda Multerer. Es wurde ein ganz enges Duell. Letztlich musste sich Christmann knapp mit 13:15 geschlagen geben. Sie beendete das Turnier damit auf dem zwölften Rang. Ihren ersten Platz in der deutschen Rangliste verteidigte die Bad Dürkheimerin, die derzeit in Frankfurt wohnt, allerdings trotzdem. Die 28-jährige Ricarda Multerer stürmte in der Folge mit einem 15:11-Erfolg über Shirin Vollrath (FC Tauberbischofsheim) ins Halbfinale des Mannheimer Turniers. Dort schlug die fünfmalige deutsche Meisterin die Französin Diane von Kerssenbrock mit 15:11. Im Finale riss dann aber gegen die bärenstarke Französin Oceane Tahe die Erfolgsserie.

Multerer beste Deutsche

Die 22-jährige Siegerin Tahe stammt aus Grenoble und gehört zu den besten Athletinnen der Franzosen, die mit der drittplatzierten Diane von Kerssenbrock und Fanny Depanian (Rang fünf) auch ein tolles Mannschaftsergebnis erzielten und mit insgesamt acht Fechterinnen am Start waren.

Tahe hatte in der Gruppenphase hinter Multerer am zweitbesten abgeschlossen. In der Runde der besten 64 schlug sie die Schweizerin Demetra Solari mit 15:7, bezwang Lisa-Marie Löhr vom Fechtzentrum Solingen mit 15:12. Im Achtelfinale kämpfte sich Tahe dann zu einem knappen 15:12-Sieg über die deutsche Spitzenfechterin Alexandra Ndolo (TSV Bayer Leverkusen).

In den beiden folgenden Gefechten gegen Vanessa Heinz (Laupheim/15:6) und Vanessa Riedmüller (Biberach/15:8) gewann die spätere Siegerin souverän. Im Endkampf gegen Multerer setzte die Französin den letzten Treffer und durfte über den Gesamtsieg jubeln.

Insgesamt nahmen 123 Degenfechterinnen am Preis der Quadratestadt teil. „Wir sind sehr zufrieden, es sind Teilnehmerinnen aus 18 Ländern dabei, unter anderem auch aus Ecuador, Estland, Russland und den USA. Dass so viel internationale Athletinnen am Start sind, freut uns“, sagte ein glücklicher Ulrich Hannemann vom Veranstalter TSV Mannheim.

