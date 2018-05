Friedrichsfeld entscheidet Derby klar für sich

Friedrichsfeld. Der TV Friedrichsfeld sorgt in der Handball-Badenliga weiter für Furore: Im Derby und Verfolgerduell bezwangen die Friedrichsfelder am Sonntagabend den TSV Amicitia Viernheim sicher mit 30:25 (17:9) und zogen damit an den Südhessen vorbei auf den dritten Tabellenplatz. Nur noch das schlechtere Torverhältnis trennt das Team um Spielertrainer Frank Schmitt von Rang

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2253 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2009