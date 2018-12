Friedrichsfeld reibt sich auf und geht dann unter

Mannheim.Sie hatten sich viel vorgenommen, die Handballer des TV Friedrichsfeld. Sie wollten den TSV Birkenau ärgern, dem Badenliga-Spitzenreiter vielleicht sogar einen Punkt abnehmen. Doch am Ende mussten sie die Überlegenheit der Odenwälder anerkennen. Mit 21:32 (11:17) unterlagen die Friedrichsfelder, was Trainer Marco Dubois ärgerte: „Das war um einige Tore zu hoch.“ Aber am verdienten Sieg der Birkenauer ließ er keine Zweifel. „Das ist eine richtig gute Mannschaft. Bei uns hätte alles passen müssen, wenn wir hier eine Chance hätten haben wollen.“

In den ersten zwölf Minuten sah es noch gut aus für die Friedrichsfelder, die über 5:2 bis zum 8:7 vorlegten. Danach übernahm der Favorit das Kommando und bog noch vor der Pause auf die Siegerstraße ein. Mit zunehmender Dauer machte sich auch die dünne Besetzung im Rückraum – neben den Langzeitverletzten musste auch Peter Embach passen – bemerkbar. Da die Durchschlagskraft fehlte und auch die Außen nicht ihren besten Tag erwischten, rieben sich die verbliebenen Rückraumakteure in den Zweikämpfen gegen die stabile Birkenauer Deckung auf.

Kämpferisch gab Friedrichsfeld alles, steckte auch nach dem 17:24 (44.) nicht auf, konnte aber nicht verhindern, dass die Gastgeber nach dem 28:21 (56.) noch vier Treffer zum 32:21-Endstand nachlegten.

HGOS II – Viernheim 36:32

„Unsere Fehlerquote war einfach zu hoch. Das ist extrem ärgerlich“, haderte Frank Herbert, Trainer der Viernheimer, nach der Pleite. Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen war es diesmal in erster Linie die Deckung, die immense Probleme hatte. „Die Räume in unserer Defensive waren viel zu groß und Oftersheim hat das geschickt ausgenutzt“, sagte Herbert, der im Angriff trotz dünner Besetzung im Rückraum „eine recht variable, ordentliche Spielweise“ seines Teams sah. Beim 21:18 (34.) führte Viernheim noch mit drei Toren, geriet aber nach dem 24:24 (41.) ins Hintertreffen und lief ab dem 28:26 (49.) vergeblich hinterher. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018