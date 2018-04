Anzeige

Mannheim.Der Aufstiegskampf der Fußball-Kreisliga ist in dieser Saison so spannend wie seit Jahren nicht. Tabellenführer FK Srbjia Mannheim führt mit 46 Punkten die Liga an, die Verfolger heißen Friedrichsfeld (41), Hemsbach (41), Wallstadt (40) – und auch Lützelsachsen (40) spielt noch eine gewichtige Rolle.

„Wir wollen noch einmal die Spitze angreifen“, erklärt Friedrichsfelds Coach Matthias Dehoust vor dem Gipfeltreffen am Sonntag. Der Zweite empfängt Primus Srbija und klammert sich an den wohl letzten Strohhalm in Richtung Tabellenspitze. „Das wird eine heikle Partie. Mit einem Dreier wären wir zwar immer noch auf Rang zwei, hätten aber wieder Tuchfühlung zu Srbija. Bei einer Niederlage könnten wir Fünfter sein“, erklärt Dehoust und gibt Einblicke in die Taktik: „Natürlich werden wir jetzt nicht mit Hurra-Fußball permanent Druck ausüben können. Die Defensive muss sehr stabil stehen, offensiv haben beide Mannschaften große Qualitäten.“

Ausfälle bei beiden Teams Friedrichsfelds Trainer Matthias Dehoust hofft nach zwei Niederlagen auf die Wende: „Wir sind auf eigenem Platz nur schwer zu schlagen. Wir versuchen, auch gegen Srbija das Kommando zu übernehmen.“ Bei den Germanen könnte mit Stammtorhüter Philipp Meyer eine wichtige Säule wegen eines möglichen Kapselrisses im Daumen wegbrechen. Srbija hingegen muss weiter auf Toptorjäger Luka Stanisic verzichten (Rotsperre). bah

Aussprache am Dienstag

Friedrichsfeld strotzt aktuell nicht gerade vor Selbstvertrauen. Die Dehoust-Elf musste zuletzt zwei bittere Niederlagen wegstecken. Erst das unerwartete 2:4 gegen Schlusslicht Edingen-Neckarhausen, dann die 0:4-Klatsche gegen Lützelsachen. „Ich habe zu dieser Situation am Dienstag im Training klare Worte gefunden. Es ist einfach schade, dass wir uns gerade alles verbauen, was wir uns in der bisherigen Saison erarbeitet haben. Wir haben in den letzten Partien alle denkbaren Fehler gemacht, waren teilweise chancenlos“, so ein enttäuschter Dehoust, der als Grund vor allem die Verletztenmisere nennt. Mit Stamm, Theado, Caliskan oder Lambert fehlen dem Coach zahlreiche Leistungsträger, unter der Woche dann die nächste Hiobsbotschaft: Stammtorhüter Philipp Meyer zog sich offenbar einen Kapselriss im Daumen zu, sein Einsatz in den kommenden Spielen ist fraglich. „Die genaue Diagnose steht noch aus – wir haben mit Etienne Ari aber einen Keeper aus der A-Jugend. Ihm gehört unser volles Vertrauen“, sagt Dehoust.