Friedrichsfelder Konter ins große Glück

„Auch in der zweiten Hälfte sind wir besser ins Spiel gekommen, haben aber ein paar unglückliche Szenen gehabt. Einmal war die Latte im Weg, dann hat auch der gegnerische Keeper gut gehalten. Alles in allem hätten wir das Spiel aber nicht verlieren müssen“, resümierte Wagner, dessen Mannschaft in der 64. Spielminute erneut in einen Konter lief und wiederum durch Ceesay das dritte Gegentor kassierte. Kurz darauf machte Dennis Kölbel mit dem 4:1 den Deckel drauf (68.). Das 4:2 durch Markus Köhler in der Nachspielzeit war lediglich Ergebniskosmetik (93.). „Für mich war das ein verdienter Sieg. Wir wussten, wie Wallstadt hier spielen wird und haben uns darauf gut eingestellt. Unsere Taktik war eigentlich nicht auf Konter ausgelegt, das hat der Spielverlauf so hergegeben“, erklärte FC-Coach Matthias Dehoust: „Der frühe Rückstand war für uns kein Beinbruch, ganz im Gegenteil. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Gegentor hat uns erst richtig aufgeweckt. Wir sind sehr gut zurückgekommen und haben so gespielt.“

Dass die Partie mit 22 Feldspielern auf dem Platz beendet wurde, war der Besonnenheit des Schiedsrichters Philip Dickemann zu verdanken. Beide Teams schreckten nämlich vor keinem Zweikampf zurück. Vor allem die zweite Hälfte war von vielen Verletzungsunterbrechungen geprägt. „Das ist eben der nötige Kampf, den du brauchst, wenn du ein Spitzenspiel gewinnen willst“, meinte Dehoust, der nicht in Euphorie verfiel: „Wir haben lediglich gegen einen direkten Konkurrenten die Punkte geholt, das ist für das Selbstvertrauen natürlich wichtig, mehr aber auch nicht. Es stehen uns noch einige Spiele bevor, entschieden ist noch gar nichts.“ Auch Wagner sieht die Niederlage nicht als Knackpunkt: „Gegen Friedrichsfeld kannst du verlieren, nur die Art und Weise stört mich ein bisschen. Ich muss jedoch zugeben, dass die Germania die Mannschaft der Stunde ist. Der Aufstiegskampf wird bis zum Schluss spannend bleiben.“

