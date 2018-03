Friedrichsfelds unverhofftes Spitzenspiel

Anzeige

MANNHEIM.Kaum einer hätte vor der Saison erwartet, dass die Partie des FC Germania Friedrichsfeld gegen die SpVgg Wallstadt am 18. Spieltag ein Spitzenspiel ist. Dies liegt aber weniger an den Wallstädtern, die man in diesen Gefilden durchaus erwartet hatte, als vielmehr am Team von Trainer Matthias Dehoust, das sich in den Jahren zuvor mit Vehemenz gegen den Abstieg stemmen musste.

„Unser Ziel war, uns in der Kreisliga zu etablieren und von den Abstiegsplätzen zu entfernen, um nicht jedes Wochenende schauen zu müssen, wie die anderen gespielt haben“, sagt der ehemalige Profi, der mit seiner Elf nun plötzlich vor einer positiven Drucksituation zu. „Natürlich nehmen wir das an. Jeder bei uns ist Fußballer genug, um das Maximum herauszuholen.“ Und das bedeutet derzeit Platz drei mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

Wallstadt ohne Vier Im Hinspiel siegte Germania Friedrichsfeld in Wallstadt mit 2:1. Den Friedrichsfeldern fehlt Kevin Foltz (Reha). Tugay Caliskan ist angeschlagen, ein Einsatz aber wahrscheinlich. Die SpVgg Wallstadt muss auf Sebastian Wolf, Mathias Mayer (beide gesperrt), Leon Moßmann und Christian Haas (beide verletzt) verzichten.

Der Rückrundenstart ist mit zwei Siegen bei 8:2 Toren durchaus geglückt – eine Bilanz, die Dehoust im Vorfeld so nicht unbedingt erwartet hatte. „Nach unserer holprigen Vorbereitung hätte ich das sofort unterschrieben“, beklagt er eine teilweise kritische Trainingsbeteiligung. „Doch diese beiden Spiele haben bewiesen, dass alle ihr Bestes geben wollen.“