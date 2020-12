Frist endet Mitte März

Die Handbälle ruhen momentan auf nicht absehbare Zeit. © Nix

Karlsruhe/Stuttgart.Die Handballer in Baden-Württemberg haben sich eine Frist für einen Neustart gesetzt. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der drei Landesverbände Nordbaden, Südbaden und Württemberg nennen die Verbandsverantwortlichen Mitte März als letzten möglichen Termin für die Wiederaufnahme des derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielbetriebs. „Sollte bis Mitte März kein Re-Start möglich sein, wird die Saison wohl annulliert werden müssen“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Papier. Davon wäre auch die Jugend-Qualifikation für die Runde 2020/21 betroffen.

Hauptziel bleibt aber dennoch eine sportliche Wertung der Saison bei den Erwachsenen und eine ordentliche und komplett neue Qualifikationsrunde für die Saison 2021/2022 bei der Jugend. Erste Voraussetzung dafür wäre allerdings die Zulassung von Mannschaftstraining in der Halle seitens der Behörden. Sollte diese Voraussetzung erfüllt sein, soll drei Wochen später wieder der Spielbetrieb aufgenommen werden. Das Re-Start-Wochenende soll dann in allen drei Verbänden am gleichen Termin angepfiffen werden, das gleiche gilt auch für die Staffeln in den baden-württembergischen Oberligen.

Ob der Plan Richtung März zu halten ist, wird die weitere Entwicklung zeigen, zudem geben die Verbandsspitzen und ihre Fachleute für die Spieltechnik zu bedenken, dass es weitere Faktoren gibt, die sich auf den Spielbetrieb in Baden-Württemberg auswirken könnten. So ist noch nicht abzusehen, wie mit der übergeordneten 3. Liga verfahren wird und ob von dort eventuell Absteiger aufgenommen werden müssen. Ebenso ist noch nicht entschieden, ob beispielsweise in der B-Jugend aus der BW-Oberliga Teilnehmer für die deutsche Meisterschaft ermittelt werden. „Hier hoffen wir auf zügige Entscheidungen der zuständigen DHB-Gremien“, heißt es abschließend.

