Frommhold meldet sich zurück

VIERNHEIM.Er kam, sah und siegte: Nils Frommhold hat gestern in 1:52:57,4 Stunden den Viernheimer V-Card-Triathlon gewonnen. Bei den Frauen triumphierte Lena Gottwald (TSV Zirndorf/2:10:58,4). Julian Erhardt krallte sich mit dem zweiten Platz im abschließenden Wettkampf des BASF Triathlon-Cups Rhein-Neckar den Sieg in der Gesamtwertung. Anne Reischmann von der TG 1848 Bad Waidsee hatte sich diesen bei den Frauen schon zuvor gesichert, sie ließ deshalb den Viernheimer Triathlon aus.

„Ich habe im Juli mein Comeback nach einer Verletzungspause gefeiert. Umso mehr freue ich mich, dass ich hier gleich gewinnen konnte“, jubelte Frommhold. Der 31-Jährige hatte vor drei Wochen beim Ironman 70.3 im polnischen Gdynia den zweiten Rang belegt und war als Favorit in Viernheim an den Start gegangen. Nach einer schwierigen Saison 2017 und andauernden Problemen mit der Achillessehne will der gebürtige Berliner nun wieder angreifen. Gestern gewann der Starter des Teams Erdinger alkoholfrei mit einem Vorsprung von zwei Minuten. „Ich denke, das ist ein weiterer Schritt nach vorne“, so Frommhold, der sich noch in diesem Jahr unbedingt für den Ironman auf Hawaii 2019 qualifizieren will.

Erhardt sieht noch Potenzial

Jubeln durfte gestern auch der zweitplatzierte Julian Erhardt (Triathlon Grassau). Der Dritte der Vorjahreswertung ließ in 1:55:01,4 Stunden den favorisierten Andreas Böcherer (Triteam Kaiserstuhl/1:56:18,9) hinter sich. „Ich wollte Frommhold und Böcherer ein bisschen ärgern. Das ist mir, glaube ich, gelungen. Dass jetzt der Gesamtsieg beim Cup herausgesprungen ist, ist eine tolle Sache. Ich will mich auf jeden Fall weiterentwickeln und denke, das kann ich auch“, sagte der 26-Jährige, der seit 2000 Triathlonsport betreibt und im Ziel über eine Minute Vorsprung auf den „Profi“ Böcherer hatte.

Paul Weindl (DJK St. Ingbert) hatte mit 16:50 Minuten die schnellste Schwimmzeit hingelegt, musste sich dann zwar den Top-Leuten beugen, belegte aber dennoch den guten sechsten Rang in der Endabrechnung. Martin Diebold (Karlsruher Lemminge), der sich vor dem Wettkampf ebenfalls noch Hoffnungen auf den Sieg in der Gesamtwertung machen durfte, landete in Viernheim nur auf dem achten Rang.

Bei den Frauen setzte sich Gottwald auf der Radstrecke entscheidend von ihren Konkurrentinnen ab. Die 22-Jährige aus Zirndorf-Anwanden feierte gestern ihre Premiere bei der BASF Triathlon-Cup-Serie. Deshalb war sie vor dem Wettkampf auch eher in einer Außenseiterrolle. Doch Gottwald, die Ende Juli den Triathlon in Erlangen gewonnen hatte, zeigte sich in allen drei Disziplinen sehr stabil und hatte einen Vorsprung von fast eineinhalb Minuten auf die Zweite Karoline Brüstle (TV Neidlingen/2:12,13,6). „Es lief sehr gut, das war ein richtig guter Wettkampf. Wenn man Erste wird, kann man ja nur zufrieden sein“, strahlte Gottwald. Dritte wurde Luisa Moroff (2:13:05) vom GSV Maichingen Triathlon. Vorjahressiegerin Katharina Wolff vom Tri-Team Heuchelberg, die als Favoritin gestartet war, kam in 2:14:24,6 Stunden auf den vierten Platz.

