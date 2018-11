Frust bei Purucker

Großsachsen.Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bei Denny Purucker bestätigt. Wie die MRT-Untersuchung ergab, erlitt der 25-jährige Handballer des Drittligisten TV Germania Großsachsen einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Meniskusriss im rechten Knie. Der Frust beim Spieler ist entsprechend groß: „Die Diagnose ist schon ein Schock. Hoffnung hat man ja immer, dass es doch nicht so schlimm ist, auch wenn mir das am Samstag fast schon klar war. Aber es hilft alles nichts. Jetzt heißt es, die Verletzung anzunehmen und hart in der Reha zu arbeiten, um möglichst schnell auf das Spielfeld zurückzukehren“, sagte Purucker.

TVG-Spielleiter Thomas Zahn sagte nach der schlimmen Nachricht: „Das ist einfach nur bitter. Wir werden Denny alle Zeit der Welt geben, damit er die Verletzung auskurieren kann und möglichst schnell wieder auf die Beine kommt.“ red

