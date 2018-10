Frustriert in die Pause

Mannheim.Mit einer 3:4 (2:2)-Heimniederlage verabschiedeten sich die Herren des Mannheimer HC gestern in die Winterpause. Zwar konnten die Argentinier Gonzalo Peillat (7./ Strafecke), Guido Barreiros (23.) und Lucas Vila (35.) den Tabellenzweiten dreimal in Führung bringen, die Gäste aus Krefeld hatten aber immer eine Antwort parat und in der 51. Minute sorgte Niklas Wellen per Strafecke für die erste Gästeführung, die bis zum Schluss hielt.

„Das tut schon richtig weh, sich mit einer Niederlage in die Pause zu verabschieden“, ärgerte sich MHC-Coach Michael McCann über die erste Heimpleite der Feldhockey-Bundesligasaison.

Im Samstagsheimspiel gegen den Meister Uhlenhorst Mülheim sahen die MHC-Herren beim 3:3 (2:0)-Unentschieden lange wie der Sieger aus. „Wenn du bis kurz vor Ende mit 3:1 führst, dann fühlt es sich schon wie eine Niederlage an, nicht als Sieger vom Platz zu gehen“, bedauerte MHC-Spieler Gabriel Ho-Garcia, der er in der vergangenen Saison selbst noch für Mülheim spielte. Tino Nguyen brachte den MHC mit 1:0 (3.) in Führung und Gonzalo Peillat (26./ Strafecke) legte das 2:0 nach. In Hälfte zwei verkürzte Lukas Windfeder auf 2:1 (42./ Strafecke). Erneut Peillat erhöhte auf 3:1 (46./Siebenmeter). Benedikt Fürk verkürzte vier Minuten vor Schluss (56./ Strafecke) und in der 57. Minute markierte Malte Hellwig den 3:3-Ausgleich. and

