Führung ausgebaut

Karlsruhe/Mannheim.Die Spitzenteams der VSG Mannheim DJK/MVC haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die Verbandsliga-Volleyballer bauten zu Hause mit 3:1-Siegen gegen die SG Sinsheim/Helmstadt (29:25, 25:14, 25:16, 25:13) und gegen die TG Ötigheim (25:17, 18:25, 25:12, 25:16) mit fünf Punkten Vorsprung ihre Position als Spitzenreiter aus (33 Punkte). Die Oberliga-Damen festigten mit dem 3:0 beim SV Karlsruhe-Beiertheim Rang zwei (33 Punkte).

Dabei musste Trainerin Kathi Trübenbach ihr von krankheitsbedingten Ausfällen gebeuteltes Team kräftig umstellen. Sie verzichtete für mehr Wechseloptionen sogar auf eine Libera und fand zudem die richtigen Worte, um ihr Team mit Elan in den ersten Satz gegen den Tabellenfünften zu schicken. Die Motivation wirkte, die „Kampfstörche“ aus Mannheim überzeugten mit guten Aufschlägen, Stabilität bei der Annahme und in der Abwehr sowie mit starken Angriffen (25:17). Durchgang zwei begann zwar ausgeglichener, doch ab der Satzmitte gaben die Mannheimerinnen den Vorsprung nicht mehr aus der Hand (25:19). Im dritten Satz lagen sie sogar zurück, bevor sie dank einer tollen Aufschlagserie zum 18:11 die Partie drehten und auch danach nichts mehr anbrennen ließen (25:18).

Am nächsten Wochenende nehmen die VSG-Damen Anschauungsunterricht beim DVV-Pokal in der SAP-Arena, bevor sie am 2. März zu Hause in GBG Halle den Tabellenführer USC Konstanz zum Spitzenspiel erwarten (20 Uhr). sd

