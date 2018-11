Fünf Spiele in fünf Tagen

Mannheim.Für die Spieler der Jungadler Mannheim werden die nächsten Tage fordernd. Der Tabellenführer der U 20 DNL Division I empfängt zunächst die Eisbären Juniors Berlin am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in der Nebenhalle Süd der SAP Arena. Die Schlittschuhe muss der deutsche Nachwuchsmeister nach den beiden Heimspielen gegen den Vizemeister aber gar nicht erst ausziehen, denn von Montag bis Mittwoch wird die Nebenhalle Süd der SAP Arena Schauplatz eines internationalen U-20-Eishockey-Turniers sein, an dem neben den Jungadlern noch drei weitere Teams teilnehmen.

Die weiteste Anreise hat dabei das Shattuck St. Mary’s College aus dem US-Bundesstaat Minnesota. Sparta Prag nahm schon im August dieses Jahres am DEL Junior Cup in Mannheim teil und ist nun erneut mit von der Partie. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom EHC Kloten, der in der Schweiz eines der besten Nachwuchsprogramme betreibt.

Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“. Los geht es am Montag (16.30 Uhr) mit dem Spiel zwischen Shattuck und Prag, es folgt die Partie Kloten gegen Jungadler (19.30 Uhr). Am Dienstag heißt es Shattuck gegen Kloten (16.30 Uhr) und Jungadler gegen Prag (19.30 Uhr), am Mittwoch stehen dann zum Turnierabschluss die Begegnungen Kloten - Prag (13.30 Uhr) und Jungadler - Shattuck (16.30 Uhr) auf dem Spielplan. Der Eintritt zu allen Partien ist frei.

Viele Jungadler haben gerade erst internationale Erfahrung gesammelt. So standen Tim Stützle, Valentino Klos, Tobias Möller und Philipp Mass mit der deutschen U 20 beim Turniersieg in Deggendorf mit auf dem Eis. Florian Elias, Jan Nijenhuis Jan-Luca Schumacher und Philipp Preto wurden mit der U 18 des DEB Dritter in der Slowakei – und Arkadiusz Dziambor und Florian Elias siegten mit der deutschen U 17 beim Turnier in Füssen. and

