Fünfkampf um Titel und Aufstieg

Mannheim.In der Basketball-Oberliga haben nach der langen Fasnachts- und Ferienpause alle drei Top-Teams überraschend ihre Spiele verloren. Nun ist aus dem Drei- ein Fünfkampf geworden. Spitzenreiter sind weiterhin die Korbjäger der KuSG Leimen. Exakt dieselbe Bilanz von 12:6 Siegen weisen auch der Tabellenzweite BG Viernheim/Weinheim und die SG Mannheim II auf. Die Mannschaft der CVJM Lörrach sowie die TG Sandhausen (beide 11:7 Siege) haben beide nun auch eine Chance im Kampf um den Titel und Platz zwei, der zu den Aufstiegsspielen berechtigt.

SG Mannh. II – HD-Kirchheim 62:66

Nach der ersten Halbzeit schienen die Mannheimer auf der Siegerstraße. Das erste Viertel gewann die SG II mit 25:10 und zur Pause führte das Team von Trainer Thorsten Schnieder mit 36:25. Doch die Kirchheimer zeigten sich nach Wiederbeginn stark verbessert. Nach dem dritten Viertel lagen die Heidelberger sogar mit 50:48 in Front. Im Schlussabschnitt entwickelte sich eine ganz spannende Partie. Kirchheim gewann letztlich mit 66:62. Martin Volpert war bei der SG II bester Werfer. Die Mannheimer treffen am Samstag, 15 Uhr, in der Wildparkhalle auf den SSC Karlsruhe.

Viernheim/W. – Karlsruhe 55:58

Im letzten Viertel gelangen den Sharks nur noch ganze vier Punkte. So verspielten die Viernheimer einen scheinbar sicheren Sieg und die große Möglichkeit, die alleinige Tabellenführung zu übernehmen.

Angeführt von Lukas Kreutzer lagen die BG-Spieler nach dem ersten Viertel mit 24:12 (10.) und zur Pause noch mit 37:31 vorne Im dritten Abschnitt zogen die Sharks sogar auf 51:37 davon. Doch dann kam der große Einbruch, und Karlsruhe mit dem starken Alexander Richardson (19 Punkte) ging letztlich noch als Sieger aus der Halle. Die BG spielt am Samstag, 18.15 Uhr, beim Fünften TG Sandhausen. Es ist ein ganz wichtiges Duell. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020