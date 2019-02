Für 60 Minuten brennt die Luft

Hirschberg.Es gibt diese beiden Spiele in einer Saison, die Hirschberg besonders elektrisieren. Ende Oktober war bereits die Sachsenhalle bei der 26:27-Niederlage des TVG Großsachsen gegen die SG Leutershausen mit 1000 Zuschauern ausverkauft. Für diesen Samstag (19 Uhr) wird nun auch keine Maus mehr in die Heinrich-Beck-Halle passen. Auch an der Abendkasse wird es keine Karten mehr geben.

„Es gibt nichts Schöneres, als vor voller Halle zu spielen. Dass da jeder 100 Prozent gibt, versteht sich von selbst“, sagt SGL-Trainer Frank Schmitt, der sich natürlich ebenso auf das Derby freut wie seine Jungs. „Die Favoritenrolle kann man bei so einem Spiel knicken. Wir müssen zusehen, dass wir uns mit schlauen Mitteln gegen eventuelle Provokationen wehren.“ Schmitt hat sich den TVG zuletzt bei der guten Vorstellung gegen Eisenach angesehen. „Was wir vom TVG in jedem Fall lernen können, ist, dass die Mannschaft kämpft bis zum Schluss. Je hektischer es wird, desto größer sind die Chancen für den Gegner.“

Bei Großsachsens Trainer Stefan Pohl hat sich die Derby-Euphorie noch nicht eingestellt: „Es gibt zu viele Baustellen vor der eigenen Haustür, wir müssen erst mal auf uns selbst schauen und uns als Mannschaft präsentieren. Wenn das alle kapieren und wir diesen Schritt gehen, dann haben wir eine Chance. Und das ist auch unsere einzige Chance.“

Auch in Sachen Ligaverbleib, denn bei noch zehn Spielen trennen die Saasemer nur vier Punkte von einem Abstiegsplatz. „Es war klar, dass wir Probleme bekommen, wenn unsere Leistungsträger nicht liefern“, sagt Pohl, dem natürlich die langwierigen Verletzungen von Philipp Ullrich und Denny Purucker besonders wehtun.

In Leutershausen sieht die Lage etwas entspannter aus. Auch wenn die Teufel von einer konstanten Leistung weit entfernt sind. Mittendrin aufseiten der Gastgeber: Torhüter Alexander Hübe. Der 35-Jährige wurde in den letzten Derbys öfter als einmal zum Schlüsselspieler.

„Mein Spiel lebt von der Emotion“

„Natürlich will man jedes Spiel gewinnen. Das Derby besonders. Und das wird nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewinnen, sondern die, die den Sieg mehr will. Mein Spiel lebt von der Emotion und damit werde ich versuchen, den einen oder anderen gerade jüngeren Spieler zu pushen. Davon gibt es bei uns ja genug“, sagt der Mannschafts-Routinier, dessen Ehrgeiz ungebrochen ist uns der sich auf dem Spielfeld emotional in einen anderen Menschen verwandelt. „Das ist ja bei vielen Sportlern so. Und daran hat sich auch nichts geändert.“

Aber natürlich sei es auch so, dass das Spiel mit und auch gegen die Zuschauer das Ortsduell zu etwas ganz Besonderem mache. Deshalb soll das 14. Derby für Hübe auch nicht das Letzte sein. Dem TVG mit seinen Top-Scorern Buschsieper, Reisig und Triebskorn will er auch mit dann 36 das Leben schwer machen. AT/ü

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019