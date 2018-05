Für Burosch eine Frage der Mentalität

Anzeige

MANNHEIM.Mit zwei Nachholspielen wird das Tabellenbild in den Fußball-A-Klassen zurechtgerückt. In Staffel 1 empfängt am Donnerstag (15 Uhr) der SV 98/07 Seckenheim den SV 98 Schwetzingen und muss unbedingt punkten, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

In der Staffel 2 tritt der SKV Sandhofen bereits heute (19.30 Uhr) beim SV Schriesheim an. Nach der Niederlage im Pokalfinale wollen die Nord-Mannheimer im Saisonendspurt das Maximum erreichen. „Wir werden dagegenhalten, mit einem Sieg wären wir nur noch einen Punkt von Schriesheim entfernt“, rechnet SKV-Coach Matthias Burosch vor. „Die Mentalität der Mannschaft wird entscheidend sein.“ wy