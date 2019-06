Für den FHC steht Prestige im Zentrum

Mannheim.Die Saison 2018/19 in der 2. Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen neigt sich dem Ende entgegen. Lediglich zwei Spieltage stehen noch auf dem Programm. Die Damen des Feudenheimer HC haben dabei am Samstag (16 Uhr) den Bietigheimer HTC zum letzten Heimspiel der Saison am Neckarplatt zu Gast. Im Duell gegen die Gäste aus Schwaben geht es für die FHC-Damen ums Prestige, schließlich möchte man mit einem Heimsieg gegen Bietigheim und eine Woche später am 23. Juni mit einem Auswärtssieg gegen die als Absteiger feststehende Frankfurter Eintracht gern noch den drittletzten Rang im Hockey-Unterhaus verlassen. and

