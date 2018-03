Für Großsachsen wird die Luft immer dünner

Anzeige

Grosssachsen.Langsam wird es brenzlig für den Handball-Drittligisten TVG Großsachsen: Nach der jüngsten Niederlage in Bad Blankenburg haben die „Saasemer“ nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Nicht zuletzt deshalb peilen die Bergsträßer am Samstag (20 Uhr, Sachsenhalle) gegen den SV Anhalt Bernburg den nächsten Heimsieg an.

Der Gegner aus Bernburg liegt einen Punkt vor dem TVG und siegte am vergangenen Wochenende im Anhaltiner Derby gegen den SC Magdeburg II mit 27:23. „Uns erwartet deshalb eine Mannschaft, die mit viel Selbstvertrauen kommt“, geht TVG-Trainer Stefan Pohl von einer anspruchsvollen Aufgabe aus und hofft, dass sich die Verletztenliste reduziert. „Wir benötigen weitere Wechselmöglichkeiten, um jedem seine Pausen geben zu können.“

Die SG Leutershausen möchte ebenfalls wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach der bitteren Heimniederlage gegen den Northeimer HC muss die Mannschaft von Trainer Marc Nagel heute (19.30 Uhr) beim HSC Bad Neustadt antreten. „Personell ist das aktuell schon ziemlich happig. Wir müssen schauen, dass wir acht, neun Leute zusammenbekommen. Das wird ein interessanter Job, aber das hat den Vorteil, dass sich die jungen Spieler weiterentwickeln können und auch müssen – sonst wird das mit den Punkten bis zum Saisonende nicht mehr so gut aussehen“, sagt Nagel.