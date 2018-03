Für St. Pius wird es immer enger

Anzeige

SKV Sandhofen unter Druck

In der Bezirksliga quittierte der SKV Sandhofen zwei bittere Niederlagen. Der Aufsteiger musste drei Partien innerhalb kurzer Zeit bestreiten. Am Freitag gewann der SKV zunächst beim Tabellenletzten TTV Mühlhausen III mit 9:4. Nach dem 4:9 beim 1. TTC Ketsch III am Sonntag verlor das Team aus dem Mannheimer Nord am Dienstagabend das wichtige Spiel zu Hause gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TTV Heidelberg II mit 7:9. Damit rutschte Sandhofen auf den vorletzten Tabellen- und direkten Abstiegsplatz. Im kommenden Freitagsspiel zu Hause um 20 Uhr gegen den Ligasechsten TTC Reilingen steht der SKV unter Druck.

Die DJK Käfertal darf dagegen wieder vom Aufstieg in die Verbandsklasse träumen. Mit einem klaren 9:2-Heimsieg im Verfolgerduell über die TTG Walldorf übernahm die Mannschaft von Kapitän Dominik Schwarz den zweiten Tabellenrang. Die DJK muss am Sonntag im Frühschoppenspiel um 9 Uhr beim TSV Amicitia Viernheim II antreten. Die Südhessen haben zwei Pluspunkte weniger als die DJK und hoffen ebenfalls noch auf das Erreichen des zweiten Ranges.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018