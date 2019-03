Fußballspielen als Sorgenfresser

Mannheim.Beidfüßig, technisch versiert, extrem torgefährlich: Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga hat Stürmer Masanneh Ceesay wieder all seine Qualitäten aufblitzen lassen. Der 21-Jährige traf für Germania Friedrichsfeld doppelt in der Partie gegen Lützelsachen (3:3), damit stieg seine Ausbeute in dieser Saison auf zehn Treffer.

Vor rund drei Jahren kam Ceesay alleine aus Gambia nach

...