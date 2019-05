FV 03 Ladenburg nach Zittersieg dicht vor Aufstieg

Mannheim.Der FV 03 Ladenburg ist nach dem knappen 1:0-Heimerfolg gegen die DJK Feudenheim auf dem besten Weg zurück in die Kreisliga. Damit reicht den Römerstädtern (nächsten Sonntag spielfrei) am letzten Spieltag schon ein Punkt gegen den SV Laudenbach zum Aufstieg.

FV Ladenb. – DJK Feud. 1:0 (0:0)

Auf dem Weg zur Meisterschaft ist dem FV 03 Ladenburg die Leichtigkeit abhandengekommen. Gegen die DJK Feudenheim sprang dennoch ein zäher Sieg heraus. Die DJK war dem Tabellenführer ebenbürtig und hatte sogar die besseren Chancen. Zudem hatte der FV Glück, dass ein vermeintlicher Treffer von Feudenheim nicht gegeben wurde.

ASV Feud. – Wallst. II 1:3 (1:1)

Der ASV Feudenheim war feldüberlegen und ließ etliche gute Möglichkeiten ungenutzt. Nach der Pause verflachte das Spiel gegen die SpVgg Wallstadt, die in der chancenarmen zweiten Hälfte immerhin zwei Konter erfolgreich zu Ende spielte. Damit gelang der SpVgg der erste Sieg in der Rückrunde.

Schriesh. – SKV Sandh. 0:1 (0:1)

Von Beginn an diktierte der SKV Sandhofen das Geschehen und ging durch einen Schlenzer von Henrik Hofstätter ins lange Eck in Führung (18.). Nach dem Seitenwechsel verpasste Steffen Uhrig um ein Haar das 2:0. Danach fand der SV Schriesheim besser ins Spiel und schnürte in der Schlussviertelstunde den SKV in der eigenen Hälfte ein. Der Ausgleichstreffer gelang allerdings nicht mehr.

Hohens. – Ilvesheim 2:7 (2:3)

Knackpunkt im Spiel zwischen der SG Hohensachsen und der Spvgg 03 Ilvesheim war ein Phantomtor zum 2:4 durch den später dreifachen Torschützen Alptekin Aksoy. Der Abpraller von der Unterkante der Latte fiel – für alle deutlich erkennbar – vor der Linie zu Boden, doch der vermeintliche Treffer wurde anerkannt. Damit war die Moral der SG gebrochen, die sich noch in der Pause viel vorgenommen hatte. Der frühe Rückstand wurde direkt zur Führung umgewandelt, bis zwei Unkonzentriertheiten das gute Spiel der SG etwas trübten. Nach dem Phantomtor spielten die Insulaner ihre Angriffe geschickt zu Ende.

TSV A. V. II – SG Mannh. 8:6 (5:3)

Eine wahre Torflut erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem TSV Amicitia und der SG Mannheim. Dank der Dreierpacks von Philipp Haas und Dennis Bellan hatte Viernheim das bessere Ende für sich. Die SG Mannheim war unbeeindruckt von den hohen Rückständen und kämpfte sich immer wieder heran.

SG Viernh. – Heddesheim II 0:0

Mit einer engagierten und konzentrierten Leistung ergatterte die SG Viernheim einen Punkt gegen den FV Fortuna Heddesheim.

