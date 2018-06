FVL macht Aufstieg klar

Anzeige

Mannheim.Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, machte Tabellenführer FV Leutershausen mit einem Heimsieg den Gewinn der Meisterschaft perfekt. Damit kehrt die Mannschaft der beiden Spielertrainer Stefan Matthes und Sven Bopp nach fünf Jahren wieder in die Kreisliga zurück.

Leutershausen – Käfertal 5:2 (2:1)

Der FV Leutershausen behielt auch nach frühem Rückstand die Nerven und gewann am Ende hochverdient. Der SC Käfertal verlangte den Platzherren allerdings alles ab und hielt bis zum vorentscheidenden 4:2-Teffer von Doppeltorschütze Stefan Matthes (74.) voll dagegen.

Sandhofen – SV Enosis 1:5 (0:3)

Der SKV Sandhofen zeigte sich zwar bemüht, agierte in vielen Situationen aber zu unentschlossen. Der SV Enosis Mannheim dagegen ließ nichts anbrennen und siegte auch in der Höhe verdient. Insgesamt eine klare Angelegenheit für den Tabellenzweiten, der in den Aufstiegsspielen nun auf den SV Rohrhof trifft.