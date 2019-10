Gala gastiert in der SAP Arena

Mannheim.Frech, retro, etwas schräg, vor allem aber wieder mit einer rasanten Show aus Akrobatik, Tanz, Gerätturnen und Artistik präsentiert sich zum Jahreswechsel die traditionelle Gala des Badischen- und Schwäbischen Turnerbundes. Unter dem Motto „Celebration“ vereint sie Weltklasse mit nationalen Top-Athleten und regionalen Talenten. Zu sehen sein wird Artistik am Schleuderbrett und mit dem Doppelring, Handstandakrobatik oder eine ungewöhnliche Flugshow. Für die komischen Momente sorgt die Heidelbergerin „Rosemie“. Am 6. Januar macht die Gala wie üblich in der Mannheimer SAP Arena Halt.

Karten ab 20 Euro gibt es unter badischer-turner-bund.de und unter der Hotline 0721-1815-55. Bis zum 31. Oktober bezuschusst der BTB Tickets für Kinder und Jugendliche mit 4 Euro Rabatt. sd

