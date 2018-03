Gartenstadt nur 1:1 in Kirchheim

Anzeige

Heidelberg.Nur einen Teilerfolg konnte der VfB Gartenstadt im gestrigen Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga gegen die SG Heidelberg-Kirchheim verbuchen. Die Mannheimer kamen trotz einer Pausenführung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Den Treffer des Abends für die Mannschaft von Trainer Dirk Jörns erzielte Markus Urban in der 33. Minute. Der knappe Vorsprung für Gartenstadt hatte lange Bestand, doch in der 77. Minute traf Heidelbergs Roman Just zum 1:1-Endstand.

Mit 29 Punkten belegt der VfB den neunten Tabellenplatz. Heidelberg-Kirchheim ist mit 20 Zählern Zwölfter und schwebt weiter in Abstiegsgefahr. bol