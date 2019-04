Gartenstadt spielt Ketsch an die Wand

MANNHEIM.In der Fußball-Kreisliga lässt die TSG Lützelsachsen im Duell um die Spitzenposition nicht locker und bleibt nach dem 4:3-Sieg gegen Turanspor in Lauerstellung auf Tabellenführer FK Srbija. Gartenstadt feierte gegen die abstiegsgefährdete Spvgg Ketsch einen Kantersieg.

Gartenstadt II – Ketsch II 6:1 (4:0)

Die Spvgg Ketsch wurde in der ersten Halbzeit vom VfB Gartenstadt vor allem in Person von Fabio Hechler an die Wand gespielt. Ein verwandelter Strafstoß war die einzige nennenswerte Aktion von Ketsch (69.), der VfB hatte keine Mühe, sich drei Punkte zu sichern.

Viernheim – Leutershaus. 1:2 (0:2)

Dem TSV Amicitia Viernheim war von Anpfiff weg anzumerken, dass er ersatzgeschwächt antrat. Der FV Leutershausen wusste das routiniert auszunutzen und setzte sich mit 2:1 durch.

Weinheim II – Friedrichsf. 2:4 (0:2)

Nach der zwischenzeitlichen 3:0-Führung für den FC Germania Friedrichsfeld schien die Partie schon gelaufen zu sein. Doch die TSG Weinheim kam zurück (86., 89.) und warf alles nach vorne, wurde aber in der Nachspielzeit von der Germania gnadenlos ausgekontert.

Lützelsachs. – Turanspor 4:3 (1:0)

In einem turbulenten Duell kontrollierte die TSG Lützelsachsen bis zum 2:0 (55.) das Geschehen. Doch danach ließ die TSG die Zügel locker, wodurch der 1. FC Turanspor zum Ausgleich kam (72.) – aber nur, um zehn Minuten später den erneuten Rückstand zu kassieren. In der Nachspielzeit machte Lützelsachsen den Deckel drauf, Turanspors Anschlusstreffer kam zu spät.

Rheinau – Wallstadt 3:2 (2:1)

Der SC Rot-Weiß Rheinau ging mit einer 2:1-Führung in die Kabine, doch nach der Pause war die SpVgg Wallstadt drückend überlegen und kam zum verdienten Ausgleich. Die Rot-Weißen reagierten mit Leidenschaft sowie aufopferungsvollem Kampf und wurden vom „Spieler des Tages“ Anthony Meckel belohnt: Der „Dreierpacker “ erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer (83.).

Reilingen – SV Enosis 1:3 (1:1)

Der Heimfluch des SC Reilingen fand auch gegen den SV Enosis Mannheim kein Ende. Enosis hatte letztlich dank der besseren Chancenverwertung die Nase vorn.

Hockenheim – Lindenhof 4:1 (0:1)

Der FV Hockenheim ließ sich vom Halbzeitrückstand nicht entmutigen und stellte zwischen der 50. und 57. Minute den Spielstand auf 3:1. Für den FV drei waren es wichtige Punkte im Abstiegskampf.

