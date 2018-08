Gastgeber wollen ins kleine Finale

Anzeige

In Gruppe zwei messen sich neben Worms mit dem VTV Mundenheim, dem HSV Hockenheim und dem TV Friedrichsfeld ebenfalls ambitionierte. „Worms und Mundenheim fallen bei unserer regionalen Ausrichtung etwas aus dem Rahmen, aber sie sind seit vielen Jahren immer dabei und da haben sich auch Freundschaften entwickelt, so dass wir diese Startplätze gerne an die linksrheinischen Clubs vergeben“, erläutert der Viernheimer Abteilungsleiter.

Erste Partien am Freitagabend

Los geht die 21. Auflage des Osada-Cups schon am Freitagabend um 18 Uhr mit der Partie zwischen Heddesheim und Birkenau, danach muss Friedrichsfeld gegen Hockenheim ran (19.30 Uhr), ehe ab 21 Uhr die Gastgeber auf Großsachsen treffen. Am Samstag wird von 13 bis 20 Uhr gespielt, am Sonntag stehen ab 11 Uhr bis 16.30 Uhr die letzten Vorrundenspiele an. Um 17 Uhr steigt das Spiel um Platz drei, um 18.30 Uhr das Finale.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.08.2018