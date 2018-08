GC Mannheim-Viernheim wird deutscher Mannschaftsmeister

Mannheim.Der GC Mannheim-Viernheim bezwang am Sonntag den Frankfurter GC im Final Four der Deutschen Golf-Liga (DGL) in Köln mit 8,5 zu 3,5 Punkten und wurde deutscher Mannschaftsmeister. Die Mannheimer spielten sich somit zur zweiten Meisterschaft nach 2014. Trainer Ted Long sagte nach dem Sieg: „Das ist der Wahnsinn. Ich freue mich so für meine Spieler.“

Die Mannheimer bauten bereits in den Vierern ihre Führung deutlich aus. Mit 4:0 entschieden sie den Vormittag für sich und setzten die Frankfurter mächtig unter Druck. Es waren nur noch zweieinhalb Punkte für den Sieg der Mannheimer nötig. Doch die Frankfurter gaben nicht auf. Zwar ging auch der erste Punkt der Einzel an die Mannheimer, als Max Oelfke, Sieger der Ligarangliste, sich mit 7&6 gegen Stefan Wiedergrün durchsetzte. Aber im nächsten Einzel gelang es Maximilian Röhrig (Frankfurt), den Bann zu brechen und einen Punkt (3&1) gegen Gunar Petersen zu holen. Gleich darauf erspielte Lukas Euler gegen Maxi Reiß einen weiteren Punkt für die Frankfurter (2&1).

Patrick Poate erzielt Hole in One

Mit einem Stand von 5:2 war das Spiel noch offen. Das nächste Duell entschied sich auf dem Grün der 18. Bahn. Dort gewann Daniel Tack (Frankfurt) das Loch und brachte damit seine Partie gegen Hurly Long zu einem All Square. Der Punkt wurde also geteilt. Die nächste Partie zwischen Ben Bradley und Maximilian Bögel (Mannheim) lag All Square. Aber Bögel behielt die Nerven und holte sich den entscheidenden Punkt, durch den der GC Mannheim-Viernheim Meister wurde.

„Das ist unglaublich“

Auch Friedrich van der Hamm bezwang Gregor Weck (Frankfurt) mit einem 3&2. Patrick Poate (Mannheim) gelang es sogar gegen Lukas Buller, einen Hole in One zu erzielen. Damit gewann er zwar ein neues Auto, aber den Punkt holte der Frankfurter (4&2).

Trainer Long zeigte sich euphorisch: „Das ist ein geiles Gefühl und auch ein bisschen unglaublich. Heute Morgen haben wir starke Vierer gespielt, aber am Nachmittag ist es zwischendurch noch mal eng geworden.“ Doch der Coach verwies mit großer Begeisterung auf Max Oelfke: „Jedes Mal, wenn ich ihn rausschicke, kommt er mit Punkten zurück.“

Frankfurts Trainer Jan Förster zog trotz der Niederlage ein positives Fazit: „Das heute ist definitiv ein gewonnener zweiter Platz. Wenn du nach zwei Spieltagen tot bist, dann am Ende ins Final Four kommst und gegen St. Leon-Rot im Stechen gewinnst, ist das megastark.“ hhk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018