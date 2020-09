„Gebabbel“ mit Mack

Mannheim.Ein zeitweise offener Schlagabtausch, jede Menge Torszenen und am Ende ein Punkt zum Einstand – das 2:2 des SV Waldhof gegen Viktoria Köln zum Drittliga-Start hatte nicht nur besten Unterhaltungswert, sondern bot im Rückblick natürlich auch jede Menge Gesprächsstoff. War mit so einer fulminanten ersten Halbzeit der Waldhöfer zu rechnen? Wie haben sich die Neuzugänge der Blau-Schwarzen bei ihrem ersten Liga-Einsatz geschlagen, und was ist am Wochenende beim haushohen Favoriten Dynamo Dresden drin? Diese Fragen standen natürlich auch beim „Buwe Gebabbel“, dem neuen Waldhof-Podcast, im Mittelpunkt.

Zu Gast bei Sportredakteur Thorsten Hof war dieses Mal dessen Kollege Steffen Mack (Bild) aus der Lokalredaktion. Mack ist nicht nur ein großer Fußball-Fan und regelmäßiger Gast im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, sondern er beschäftigt sich auch aus lokalpolitischer Sicht regelmäßig mit dem Traditionsverein. Mack berichtet in der zweiten Podcast-Folge mit dem Namen „Spielspaß“ über seine Eindrücke von der Stimmung auf den Rängen im Benz-Stadion unter Corona-Bedingungen und gibt Einblicke darüber, wie groß die Lobby des SVW unter den Lokalpolitikern ist.

Auf Spotify & Co.

Video Lokales Anfeuern mit Abstand: So jubeln Fans den Buwe beim Spiel gegen Köln zu - 00:23 21.09.2020: Beim Saisonauftakt zur 3. Liga gegen Viktoria Köln dürfen die Fans den SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion wieder anfeuern. Wie das zu jubeln mit Abstand aussieht, hat SVW-Fan und Redakteur Steffen Mack vor Anpfiff festgehalten.

Herunterladen können sich alle SVW-Interessierten den Podcast unter morgenweb.de/swv, dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist das „Buwe Gebabbel“ zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com) oder Deezer (www.deezer.com). red (Bild:jako)

Info: Zweite Folge unter: morgenweb.de/svw-podcast

