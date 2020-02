Geballte MHC-Kraft

Mannheim.Der Mannheimer HC blickt mit Spannung aufs Wochenende, bei allen drei DM-Endrunden des männlichen Hockeynachwuchses sind die Blau-Weiß-Roten vertreten. Die MHC-Teams treten als amtierender Süddeutscher Meister zu den nationalen Titelkämpfen an.

Die A-Jugend ist im saarländischen Neunkirchen gefordert. Dort bekommt sie es am Samstag in der Vorrunde mit dem SC Frankfurt 1880 (10 Uhr), Rot-Weiss Köln (13 Uhr) und dem Berliner HC (16.45 Uhr) zu tun. Um das Halbfinale am Sonntag (9.30 Uhr/10.30 Uhr) zu erreichen, ist Platz zwei nötig. Das Finale steigt am Sonntag um 14 Uhr. Für die B-Junioren geht es nach Bad Kreuznach, wo am Samstag in der Gruppe A der SC Frankfurt 1880 (10 Uhr), der DSD Düsseldorf (13 Uhr) und der UHC Hamburg (16.45 Uhr) warten. Auch hier steigen die Halbfinals am Sonntag um 9.30 Uhr und 10.30 Uhr und das Finale um 14 Uhr.

Die A-Knaben der Blau-Weiß-Roten treffen am Samstag in Mönchengladbach in der Vorrunde auf den Rüsselsheimer RK (11 Uhr), Rot-Weiss Köln (13.40 Uhr) und die Zehlendorfer Wespen (17 Uhr). Die Halbfinals (9.30 Uhr/10.20 Uhr) und das Endspiel (13.20 Uhr) finden am Sonntag statt. and

