Gedämpfte Euphorie trotz eines Aufwärtstrends

Mannheim.Mitte Oktober des vergangenen Jahres übernahm Ralf Eckl den Fußball-Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau – und nach einem etwas holprigen Start hat der SC nach der Winterpause als drittbestes Rückrunden-Team einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt. „Wir haben sehr schnell einen Draht zueinander gefunden. Das war wichtig, damit kam der Spaß zurück und damit wiederum der Erfolg. Das ist ein simpler Kreislauf“, erklärt Eckl, der nun aber vor zu hohen Erwartungen in der neuen Saison warnt.

An eine ernsthafte Chance auf den Aufstieg glaubt er aktuell nicht. „Das sage ich auch aus Überzeugung, nicht um irgendetwas herunterzuspielen. Wir sind nicht so stark, um Platz eins anzupeilen, da sehe ich andere Mannschaften vorne. Wir haben einen kleinen Umbruch hinter uns, die neuen Spieler müssen integriert werden, das braucht Zeit“, so Eckl, der für die kommende Saison dennoch klare Ziele setzt: „Mit dem Abstieg wollen wir nichts mehr zu tun haben, zu keinem Zeitpunkt der Saison. Ich traue der Mannschaft einen Platz im oberen Drittel zu.“

Hawk geht, Chaouch kommt

Gedämpfte Euphorie – dabei gelang den Rheinauer in der Sommerpause ein absoluter Transfercoup. Mit Ali Chaouch vom VfB Gartenstadt hat Eckl seinen Wunschspieler in den eigenen Reihen. Der 33-jährige Routinier spielte für die Gelben Bären schon in der Verbandsliga, beim VfR Mannheim schnupperte Chaouch auch Oberliga-Luft. „Hinter Ali waren viele Vereine hinterher. Wir haben uns aber sehr frühzeitig und intensiv um ihn bemüht. Er ist mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz natürlich Gold wert“, freut sich Eckl.