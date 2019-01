Nussloch.Gleich ein Break. Dann drei Asse im ersten Aufschlagspiel. Den rund 400 Zuschauern bei der 16. Auflage des MLP-Cups war frühzeitig klar, wer der dominante Spieler im Finale von Nußloch ist: Botic Van de Zandschulp. Dem 23-Jährigen Niederländer gelang bei seinem glatten 6:2 und 6:2-Sieg vom ersten Ballwechsel an alles, sein Kontrahent Peter Heller konnte einem dagegen fast leidtun. Am Ende schlug der Rechtshänder Van de Zandschulp zwölf Asse, Heller gelang in den 57 Minuten Spielzeit kein einziges. „Botic hat verdient gewonnen, er hat eine unglaubliche Woche gespielt“, zollte der chancenlose Heller seinem Gegner Respekt.

Kein einfacher Weg zum Titel

Der Weg zum Titel war wahrlich kein einfacher. Dennoch schaffte Van de Zandschulp den Finaleinzug dank seines starken Aufschlags und druckvollen Spiels ohne Satzverlust. Im Viertelfinale schaltete er hochverdient Benjamin Hassan mit 6:3, 6:4 aus. „Ich habe viele gute Matches in dieser Woche gespielt“, gestand der aus einer langen Verletzungspause kommende Niederländer. „Und im Finale sogar das beste Spiel der Woche“, strahlte der Sieger des mit 25 000 US-Dollar dotierten Weltranglistenturniers über seine geglückte Rückkehr auf die Tour.

Besonders die vielen freien Punkte bei eigenem Aufschlag ließen den gebürtigen Oberpfälzer Heller nie ins Match finden. Wenn er doch mal in den Ballwechsel fand, diktierte der Niederländer mit seiner starken Vorhand das Tempo und schickte Heller abwechselnd in die Ecken des Platzes. Zudem ließ Heller, der aktuellen Nummer eins der neu eingeführten ITF-Weltrangliste, sein eigener Aufschlag im Stich.

„Ich habe die Schulter leicht gespürt, deshalb war der Aufschlag nicht ganz so locker und schnell“, fand der trotzdem zufriedene Zweitplazierte eine Erklärung für die vier verlorenen Aufschlagspiele. Im krassen Gegensatz dazu der neue MLP-Cup-Champion 2019 Botic Van de Zandschulp. Er beendete das Finale – wie sollte es anders sein – mit einem Ass. Seinem Zwölften. jab

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019