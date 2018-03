Geglückter Saisonstart

Anzeige

Herrenberg.Die Jazz- und Modern-Dance-Formationen des PSC Mannheim-Schönau sind mit vier Teams in drei Ligen sehr gut in die neue Saison gestartet – obwohl die meisten Gruppen neu zusammengestellt wurden. 2017 Jahr aus der 2. Bundesliga abgestiegen, gab es für Regionallist „Enigma“ gravierende Änderungen. Doch unter Leitung von Anna Denk boten die 15 Tänzerinnen zwischen 15 und 25 Jahren in Herrenberg einen überzeugenden Auftritt, wurden mit zwei „Einsen“ Dritte und verpassten Rang eins hinter dem TV Lebach und dem TV Schwalbach nur um eine Bestnote. Der Wettbewerb verspricht aufgrund der Leistungsdichte an der Spitze noch viel Spannung.

In der Jugend-Verbandsliga schickte der Mannheimer Klub gleich zwei Formationen auf das Parkett. Weil einige Mitglieder des Vorjahresmeisters „Flash!“ nun die Regionalliga-Crew verstärken, war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass der DM-Fünfte sofort wieder ganz oben mitmischen könnte. Doch die Formation von Isabel Werner und Anita Heck hielt den Dauerrivalen und WM-Teilnehmer „Marsupilami“ (Freiburg) auf Distanz und setzte sich gleich an die Spitze der Tabelle.

Auch die zweite Jugendliga-Formation „ExisDance“ ist neu zusammengewürfelt und verpasste um einen Rang (7.) das Große Finale. Das ist für die nächsten Wettkampftage das Ziel der von Aylin Pelka betreuten Tänzerinnen. Einen weiteren Treppchenplatz für den PSC gab es in der Kinderliga: „Eclair“ wurde mit den Trainerinnen Viviana Put und Soraya Pelka Zweiter. sd