Geglückter Start der Jungadler

Mannheim.Der Start in die neue DNL-U-20-Saison ist den Jungadler Mannheim geglückt. Der Eishockey-Nachwuchs bezwang zwei Mal die Düsseldorfer EG. Am Sonntag trafen Fabio Henn, Paul Kranz, Tim Detig und Florian Elias zum 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)-Erfolg. Beim deutlichen 8:1 (5:0, 2:1, 1:0)-Sieg am Vortag trug sich Florian Elias gleich dreimal in die Torschützenliste ein, außerdem trafen Jan-Luca Schumacher (2), Pierre-Christof Ascherl, Tim Detig und Sebastian Hon (je ein Tor). „Im ersten Drittel haben wir wirklich sehr gut gespielt und gleich eine 5:0-Führung herausgeschossen. Dass man danach etwas zurückschaltet, ist verständlich“, sagte Trainer Frank Fischöder. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.09.2018