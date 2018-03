Geld für den WM-Start benötigt

Anzeige

Selbst ist der 47-Jährige noch als Spielertrainer für den A-Ligisten TSG Mutterstadt aktiv, in Mannheim arbeitet er zudem als Serviceangestellter bei der Berufsgenossenschaft. Hinzu kommt sein Bundestrainerjob. Das ist bisweilen ganz schön stressig, doch Zimpelmann hat einen Weg gefunden, sich vom Trubel zu befreien und hört mehrfach in der Woche frequenzmodulierte Musik (Projekt „Schallpause“), die zur Entspannung beiträgt.

Bei einem Konzert von Depeche Mode in der Mannheimer SAP Arena traf er Ex-Nationalspieler Henning Fritz, der gute Erfahrungen mit dieser Entspannungsmethode während seiner eigenen Karriere machte und seit einiger Zeit selbst in das Projekt „Schallpause“ eingebunden ist. „Ich spüre, dass ich dank dieser Musik besser entscheiden kann“, berichtet Zimpelmann und hofft nun darauf, dass genügend Geld für die WM-Teilnahme zusammenkommt, um in Südamerika anzugreifen. Denn klar ist: Im Fall der Fälle wird auch dort ein kühler Kopf gefragt sein. (Bild: Zimpelmann)

