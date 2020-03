Gelebte Familientradition

Mannheim.Wenn der Name Vorlicek fällt, werden die Eishockey-Fans der Region hellhörig. Schließlich gehörte ein gewisser Elias Vorlicek 1980 zum fast schon legendären Meister-Team des Mannheimer ERC. Seit 2008 ist der heute 68-Jährige mittlerweile bei der Okanagan Hockey School mit Sitz in St. Pölten (Österreich) als Nachwuchstrainer aktiv, doch die Eishockey-Familientradition in der Kurpfalz findet dennoch seine Fortsetzung. Schließlich steht Vorliceks Tochter Yvonne bereits seit 2003 in der Bundesliga der Eishockey-Frauen auf den Kufen und schreibt ihre eigene Geschichte – vor allem im gelben Trikot der Mad-Dogs-Damen.

Fast wären die beiden Heimspiele in der Platzierungsrunde (Samstag 19.30 Uhr/Sonntag 11.45 Uhr, Nebenhallen SAP Arena) gegen den EC Bergkamener Bären auch der Schlusspunkt der langen Karriere von Kapitänin Yvonne Vorlicek geworden. „Ich hatte schon darüber nachgedacht, nach dieser Saison aufzuhören. Schließlich gibt es auch so etwas wie Familienplanung. Da das für den Verein aber kein Problem ist, werde ich noch ein Jahr dranhängen“, sagt die 34-jährige Stürmerin. 204 Hauptrundenspiele hat Vorlicek in der Bundesliga absolviert. Dazu kommen noch zwei Play-down-Partien aus der vergangenen Saison und die aktuelle Platzierungsrunde mit den vier Spielen gegen Bergkamen.

Große Liebe in der Hobby-Liga

Verglichen mit der männlichen Konkurrenz scheinen über 200-Bundesligaspiele nicht allzu viel zu sein, dabei wird schnell vergessen, dass die Anzahl an Saisonspielen bei den Damen deutlich geringer ist. „Von 2010 bis 2014 habe ich in der Bundesliga pausiert und dann 2015 wieder angefangen, sonst hätte ich wohl schon über 300 Spiele“, hatte die 34-jährige das Kapitel Bundesliga fast schon einmal beendet. Vom Eishockey wollte die in Mannheim geborene Deutsch-Kanadierin aber dennoch nicht lassen und spielte in dieser Zeit in der Hobby-Liga DPL für die ERC Ludwigshafen Scorpions auf der anderen Rheinseite.

„Dort habe ich dann meinen Mann André kennengelernt“, sagt Vorlicek. Beide gaben sich im Jahr 2016 das Ja-Wort. Bis zum 18. Lebensjahr hätten sie sich allerdings kaum begegnen können, denn im Alter von vier Jahren war Yvonne Vorlicek mit ihrem Vater Elias und Mutter Helga aus Mannheim nach Kanada übergesiedelt.

„Zunächst ging es für zwei, drei Jahre nach Toronto und danach in den Großraum Vancouver in die Stadt Kelowna“, erinnert sich Vorlicek, die erst spät für Eishockey Feuer fing. „Da war ich so elf Jahre alt und habe zunächst noch mit den Jungs zusammen gespielt“, sagt die 34-Jährige, die bei Kelowna Rockets ihre sportliche Heimat fand, wo sie mit 14 Jahren einer reinen Mädchentruppe angehörte. „Da war mein Vater der Trainer und nach meiner aktiven Spielerkarriere mal ein Team zusammen mit ihm zu trainieren – das wäre schon ein Traum“, sagt die Stürmerin, die in der Vergangenheit aber auch schon einen Albtraum verarbeiten musste. „Das war, als ich 17 Jahre alt war und zum dritten Mal zu den Tryouts der Auswahl der Provinz British Columbia berufen wurde. Mein eigenes Immunsystem hatte meine Leber angegriffen und ich brauchte dringend eine neue“, berichtet Vorlicek, die sich plötzlich auf der Transplantationsliste wiederfand. Der Retter kam in Person von Mutter Helga. „Sie hat mir ihre halbe Leber gespendet. Danach hieß es vier Wochen im Krankenhaus bleiben und zwei Wochen unter Beobachtung“, erinnert sich Vorlicek, die es aber trotzdem so schnell wieder zurück aufs Eis zog.

Eishockey-WG an der Weinstraße

„Mein Vater hat mir vorgeschlagen, ich solle mir doch mal Deutschland anschauen und dann bin ich mit 18 Jahren zurück nach Mannheim und habe dort bei meiner Oma gewohnt. Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass auch meine Eltern nur ein Jahr nach mir nach Europa kommen würden. Nachdem meine Mutter einen Schlaganfall erlitten hatte, hielten sie das für besser“, denkt Vorlicek an diese Zeit zurück. Ihre Mutter starb im Oktober 2017 in St. Pölten.

„André und ich haben 2017 gemeinsam mit meinen Eltern unser Haus in Kirchheim an der Weinstraße gekauft. Wir wohnen oben und Mama und Papa sollten unten einziehen. Ich hoffe ja, dass Papa irgendwann noch kommt, aber jetzt wohnt eben meine Mad-Dogs-Mitspielerin Lisa Campeau unten“, haben Vorlicek und ihr Mann die kanadische Stürmerin bei sich aufgenommen, bis die Vorlicek-Familientradition unter einem Dach fortgesetzt werden kann.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020