Gelunge Premiere für Hackenjos

LADENBURG.Die Hitze machte ihm gar nichts aus: Timo Hackenjos nahm zum ersten Mal am Römerman in Ladenburg teil – und holte gleich den Sieg. Der Triathlet vom HEP Performance Team Neckarsulm zeigte ein beeindruckendes Rennen und gewann in 2:10:11 Stunden bei seiner Premiere die Jubiläumsauflage des Triathlons, der bei 30 Grad und Sonnenschein stattfand. Als schnellste Frau durfte Karoline Brüstle (2:28:17 Stunden) nach einer tollen Aufholjagd jubeln. Die 27-Jährige vom TV Mengen verteidigte nach 1,8 Kilometern Schwimmen, 41 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen ihren Titel. Insgesamt gingen 500 Einzelstarter und mehr als 60 Triathlonstaffeln an den Start.

Hackenjos erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach dem Schwimmen, das er in der Zeit von 18:02 Minuten absolvierte, lag der 23-Jährige vorne. Der Vorsprung auf den als Mitfavoriten ins Rennen gegangenen Markus Rolli (19:46, Team Dietrich) betrug nach der ersten Disziplin schon mehr als eine Minute. Die Führung gab Hackenjos bis zum Ende nicht mehr ab. „Ich wollte auf jeden Fall einen Podiumsplatz. Dass es nun sogar zum ersten Platz gereicht hat, ist ein bisschen überraschend. Aber ich freue mich natürlich riesig“, sagte der Athlet aus Kirchzarten, der zudem zweitschnellster Radfahrer war und vor dem Laufen 50 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger aufwies.

Hinter dem Südschwarzwälder kam einer ins Ziel, den eigentlich niemand vor dem Wettkampf auf dem Zettel hatte: Maximilian Saßerath (Team Nikar Heidelberg) ließ es nach ordentlichem Schwimmen auf der Radstrecke so richtig laufen. Auf dem Weg durch den Odenwald fuhr er auf Position zwei vor, legte die schnellste Zeit auf dem Velo hin und verkürzte beim Laufen den Abstand auf Hackenjos noch einmal um elf Sekunden. Doch der Vorsprung des Führenden war zu groß. Saßerath kam in der Zeit von 2:11, 40 Stunden ins Ziel, eineinhalb Minuten hinter Hackenjos. „Es war für mich der erste Triathlon hier in Ladenburg, deshalb ist das für mich ein super Ergebnis“, freute sich der 26-Jährige und machte klar, dass er sich nun mächtig auf den kommenden Sonntag freut. Dann steht mit dem HeidelbergMan der vierte Wettbewerb im BASF-Triathlon-Cup an. „Da will ich natürlich noch einmal angreifen“, sagte Saßerath. Dritter bei den Männern wurde Favorit Markus Rolli in 2:13:19 Minuten. Malte Plappert (hep sports Team) und Julian Erhardt (Triathlon Grassau) folgten auf Platz vier und fünf.

Brüstle mit starkem Schlussspurt

Bei den Frauen lag nach dem Schwimmen zunächst Simone Hofmann (TSV Amicitia Viernheim) vorne. Zu diesem Zeitpunkt hatte Vorjahressiegerin Brüstle vom TV Mengen noch über zwei Minuten Rückstand auf die Führende. Doch die 27-Jährige radelte sich auf Rang zwei vor und hatte beim Wechsel in die Laufschuhe den Abstand halbiert.

Zu Fuß legte Brüstle dann den Turbo ein und sprintete auf den letzten fünf Kilometer an Hofmann vorbei. Hofmann wurde letztlich Dritte in 2:31:50 Stunden. Jenny Schulz von den Skills 04 Frankfurt schob sich mit 2:30:18 Stunden noch auf Rang zwei „Ich wusste, ich habe eine Chance, weil das Laufen meine stärkste Disziplin ist, zum Schluss konnte ich noch einmal zulegen“, sagte Brüstle. bol

