Gemeinsam über Berlin nach Tokio

Anzeige

Während seiner Leidensphase hat er sich darüber Gedanken gemacht, wenn es mit der Sportler-Karriere nichts werden sollte. Domogala arbeitet bei einer Versicherung in Mannheim und hat dort in Udo Gessel einen großen Förderer, der ihm viel Spielraum und finanzielle Unterstützung gibt. Für Domogala, der inzwischen ein BWL-Fernstudium begonnen hat, ist beides durchaus wichtig aufgrund der erreichten EM-Norm. Der Sprinter weiß, dass er sich bei einer Reihe von Menschen bedanken muss, die ihm bei der Rückkehr auf die Kunststoffbahn geholfen haben.

Hilfe hat er auch von Partnerin Nadine Gonska erhalten. „Es war nicht immer einfach“, sagt Domogala, „ich habe versucht, mich unterzuordnen, denn ich wollte ihren Erfolg nicht gefährden“.

Die sportliche Entwicklung von Nadine Gonska ist in den letzten Monaten rasant verlaufen. Nachdem sie bis zum Sommer 2017 noch im Kurzsprint aktiv war, stieg Gosnka im Winter auf die 400 Meter um. Bei den Olympischen Spielen in Rio verpasste sie über 200 Meter knapp das Semfinale.

„An ihrer Art zu sprinten, habe ich gesehen, dass sie eine außergewöhnliche Begabung für die 400 Meter hat“, begründet Trainer Rüdiger Harksen diese Entscheidung. Den Umstieg auf die neue Disziplin vollzog die fröhliche Athletin aus Überzeugung. Harksen, mit 35 Dienstjahren dienstältester Bundestrainer beim DLV, schätzt an seiner Athletin Disziplin, Gründlichkeit und Verlässlichkeit.

Mit ihren 52,00 Sekunden ist Gonska die jahresschnellste DLV-Athletin und laut Rüdiger Harksen „noch lange nicht am Ende ihres Weges. Mit Gonska, die schon als Siebenjährige den Jungs davongerannt war, nimmt Harksen den Faden seiner Arbeit auf der Stadionrunde wieder auf. 1988 hatte er bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die 4x400 Meter-Staffel betreut. Jetzt kann er die Erfahrungen bei Gonska einbringen.

Erfahrung mit Sportlerpaaren

Harksen hat auch Erfahrungen mit Sportlerpaaren wie den Hürdensprintern Kirsten Bolm und Jerome Crews oder den Europameistern Carolin Nytra und Sebastian Beyer. Er weiß wie auch sein Kollege Michael Manke Reimers: „Man kann die Liebe beim Sport nicht ausklammern.“

Auch Nadine Gonska meistert auf ihre Art den Spagat zwischen Leistungssport und Beruf. Die Leichtathletin absolviert ihr Referendariat an einer Grundschule in Ladenburg. Im Umgang mit Menschen ist sie talentiert: „Nach einer gelungenen Unterrichtsstunde fahre ich mit gutem Gefühl nach Hause“, scheint sie in sich zu ruhen.

Patrick Domogala hat auf dem Weg in die EM-Staffel harte Konkurrenz. Fünf Deutsche haben die Norm (10,25 Sekunden) unterboten, Abonnementmeister Julian Reuss ist nicht dabei. Seit einigen Monaten haben sich Manke-Reimers und Domogala auch bei Sprint-Bundestrainer Jörg Möckel in Chemnitz Anregungen geholt. Der Showdown der Sprinter bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg verspricht Spannung.

Der ganz große Traum der Sprinterliebe Gonska-Domogala soll in zwei Jahren in Erfüllung gehen. Mit der gemeinsamen Olympiateilnahme in Tokio.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018