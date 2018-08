Gemeinsam zum Titel

Anzeige

Mannheim.Es ist angerichtet: Auf dem Clubgelände des TK GW Mannheim am Feudenheimer Neckarplatt soll am Sonntag ab 11 Uhr der Gewinn der deutschen Tennis-Meisterschaft standesgemäß gefeiert werden. „Wenn wir den Pokal in den Händen halten, wollen wir diese fantastische Saison auch mit unsern Fans auf unserer Anlage feiern“, sagt Teamchef Gerald Marzenell. Die bereits gute Stimmung wird DJ „Rin Ins Land“ bis in den Abend weiter anheizen. Für Freibier ist gesorgt, Tickets wird es noch an der Tagekasse geben. Sollte Grün-Weiss der Titel nach den Einzeln nicht mehr zu nehmen sein und Gegner Köln den Klassenerhalt erreicht haben, steht der Übergabe des Meisterpokals nichts mehr im Wege. jab (Bild: Binder)