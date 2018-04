Gemischte Gefühle

Anzeige

Mannheim.Ein Sieg und eine Niederlage – so lautet die Bilanz der Mannheim Tornados nach dem Saisonauftakt in der Baseball-Bundesliga. Die Wirbelwinde gewannen am Ostersamstag beim Doubleheader auswärts gegen die Mainz Athletics zunächst das erste Spiel mit 2:1. Partie Nummer zwei am Ostersonntag entschieden dann aber die Rheinhessen klar mit 9:4 für sich.

In der ersten Begegnung liefen die Tornados zunächst einem 0:1-Rückstand aus dem ersten Inning hinterher. Dann aber gelang den Mannheimern im achten Spielabschnitt der Ausgleich: Zach Johnson sorgte für das 1:1 (8.). Im neunten Inning waren dann alle Mainzer Bases geladen. Nach einem Fehler der Athletics sorgte Luis Diaz für das 2:1. Dabei blieb es, weil der polnische Closer Artur Strzalka zwar keine Glanzleistung zeigte, aber für die letzten Aus sorgte. Zuvor hatten die beiden Mannheimer Werfer Gian Franco Rizzo und Christian Schoupal gegen die Mainzer nur einen Punkt zugelassen.

In der zweiten Partie erwischten die Athletics erneut den besseren Start und gingen im dritten Inning mit 3:0 in Front. Durch einen Homerun von Del Muro für zwei Punkte verkürzten die Tornados zunächst auf 3:2 (8.). Doch der Mainzer Pitcher Connor Little ließ bis zum achten Inning nichts mehr zu. Die Athletics legten in der Offensive im sechsten und siebten Abschnitt jeweils drei Punkte nach. Punkte von Diaz und Luis Santa Cruz im letzten Abschnitt verhalfen den Tornados nur noch zu Ergebniskosmetik. bol