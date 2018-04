Geniestreich des Kapitäns

Anzeige

Mannheim.Die laufende Saison in der Fußball-Kreisliga ist so spannend wie selten zuvor. Gleich vier Teams kämpfen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Die zwei besten Mannschaften trafen gestern aufeinander, als der FC Germania Friedrichsfeld Primus FK Srbija überraschend deutlich mit 4:1 besiegte und so das Aufstiegsrennen noch enger gestaltete.

Die Anfangsphase ging klar an die Germania, die viel Druck ausübte und diesen in die Führung durch Kebba Silah ummünzte. Der musste nach einer Flanke von Masanneh Ceesay nur den Kopf hinhalten (12.).

FC Germania: Meyer – Stumpf (80. Raad), Xayaphone, Zink, Stamm ... FC Germania: Meyer – Stumpf (80. Raad), Xayaphone, Zink, Stamm (46. Schenemann) – Sillah (62. Tserepis), Ceesay, Zipf, Wanzek, Altinisik – Kölbel. Srbija: S. Kovacevic – Adamovic (46. Ninic), Sidibe, Stjepanovic, Lukic – A. Kovacevic, Sorda (68. Beljanski), Pitulic (83. Cugalj), Prosic (57. Vlacic), Aleksander Markovic – Anton Markovic. Tore: 1:0 Silah (12.), 1:1 Anton Markovic (27.), 2:1 Wanzek (40.), 3:1 Ceesay (65.), 4:1 Tserepis (78.). Karten: Gelb-Rot für Sidibe (57., FK Srbija). Beste Spieler: Meyer, Xayaphone, Wanzek, Ceesay – Aleksander Markovic, Lukic. Schiedsrichter: Marcus Braunert (Mannheim).

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben folgerichtig auch das 1:0 gemacht. Das hat gutgetan“, sagte FC-Trainer Matthias Dehoust. Danach glitt seiner Mannschaft jedoch das Geschehen aus den Händen. Der FK Srbija ging aus gutem Grund als Tabellenführer in die Partie und ließ sich daher durch das frühe Gegentor nicht aus der Ruhe bringen. In der 27. Minute war es dann soweit, als der FK seine Stärke nach ruhenden Bällen unter Beweis stellte: Anton Markovic ließ das Netz per Kopfstoß nach einem Eckball zappeln. „Wir hatten Srbijas Standardsituationen angesprochen. Umso ärgerlicher war es, dass wir durch eine Ecke ein Tor kassiert haben“, kommentierte Dehoust das einzige Gegentor des Tages.