Gerd Störzer (links) lächelt, wenn er im Gespräch mit Redakteur Lothar Zuther draran denkt, wie der damalige "Kraichgauexpress" VfB Eppingen den HSV besiegt hat. © Helmut und Jan A. Pfeifer

Heidelberg.Samstag, 26. Oktober 1974. Der Kraichgau bebt. In der zweiten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs besiegt der Amateurligist VfB Eppingen (damals „3. Liga“) vor 12 000 begeisterten Zuschauern den Bundesliga-Tabellenführer Hamburger SV 2:1. Die Mutter aller Pokalsensationen. Protagonist Gerd Störzer hat mit seinen beiden Toren zum 1:0 in der 57. und zum 2:0 in der 71. Spielminute entscheidenden

