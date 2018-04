Germanen beim Meister Außenseiter

Anzeige

Großwalstadt.Nach dem wichtigen Heimsieg gegen den HSC Bad Neustadt hat der TVG Großsachsen zwei Brocken vor der Brust. Zunächst tritt der Handball-Drittligist heute (19.30 Uhr) beim Meister und Aufsteiger TV Großwallstadt an, bevor er eine Woche später zum Tabellenzweiten nach Erlangen reist.

In Großwallstadt sind die Germanen klarer Außenseiter. Die Traditionsmannschaft hat am vergangenen Wochenende nach zuvor 39:1 Punkten in Folge erstmals wieder verloren, mit 22:29 beim Northeimer HC. Diese Niederlage war nicht nur dem Feiermarathon nach der Meisterschaft geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass Großwallstadt gleich sechs Akteure zur Zweitvertretung entsandte, die auch prompt die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Odenwald-Spessart eintütete.

„Wir fahren nicht zum Gratulieren nach Großwallstadt, sondern werden alles versuchen. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. hm/ü