Germanen dürfen von der Zweiten Liga träumen

Viernheim.Noch einmal spannend ist es am letzten Spieltag der Bowling-Badenliga zugegangen, als in Viernheim die besten Damen- und Herrenteams der Region zum Endspurt im Kampf um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga Süd angetreten waren. Während die Würfel um Meisterschaft, Aufstieg oder Klassenerhalt in den unteren Landesklassen bereits gefallen waren, konzentrierten sich die Bowlingfreunde in der Metropolregion zum Abschluss auf den Titelkampf in der obersten Landesklasse.

Mit einem starken Endspurt wollten es die Damen von Eintracht Käfertal noch einmal wissen und kamen mit guten Pin-Zahlen und nur einer Niederlage bis auf drei Punkte an Tabellenführer DBC Nova Mannheim heran. Die Aufholjagd der Eintracht kam zu spät, um dem neuen badischen Meister den höchsten Landestitel noch streitig zu machen.

Die Nova-Damen hatten bereits am ersten Spieltag die Tabellenführung übernommen und belohnten die konstanteste Mannschaftsleistung der Liga mit der badischen Meisterschaft. Platz drei verteidigte der BC Orion Mannheim.

Bei den Herren zog der BC Germania Mannheim nach einem fulminanten Auftritt und der maximalen Punktausbeute am dritten Spieltag erstmals auf Platz eins der Badenliga, in der sich nach Ligahalbzeit im Wesentlichen ein Zweikampf mit Sparta Mannheim um die badische Krone entwickelte.

Mit leichtem Vorsprung vor Sparta gingen die Germanen am letzten Spieltag in den Wettkampf, waren bestes Team des Tages und ließen sich die erste Landesmeisterschaft in der Clubgeschichte nicht mehr nehmen. Nicht mehr in die Titelvergabe eingreifen konnte Zweitliga-Absteiger Team 89 Viernheim auf dem dritten Rang.

Für die Bowlingfreunde in der Metropolregion heißt es Daumen drücken, dass die diesjährigen Titelträger in der kommenden Saison die Präsenz des Rhein-Neckar-Raums in der 2. Bundesliga verstärken werden. Die Aufstiegsspiele finden am letzten März-Wochenende in Frankfurt statt. ra

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019