Germanen gehen auf Reisen

Leipzig.Am Wochenende muss Handball-Drittligist TVG Großsachsen seine weiteste Auswärtsfahrt bestreiten. Es geht ins 460 Kilometer entfernte Leipzig, um sich dort um 14 Uhr mit der Bundesligareserve des SC DhfK Leipzig zu messen.

Wie wichtig der TVG dieses Spiel nimmt, zeigt, dass sich der Tross bereits am Samstagmorgen in Bewegung setzt. „Wir wollen optimal vorbereitet in diese wichtige Partie gehen. Dazu gehört, dass man nicht nach sechs, sieben Stunden Busfahrt direkt in die Halle muss“, erklärt der Sportliche Leiter Thomas Zahn. Die Sachsen stehen als Aufsteiger punktgleich mit Großsachsen auf Platz 13 der Tabelle. Ein Sieg ist für beide Teams immens wichtig, um sich weiter nach oben zu arbeiten. hm

