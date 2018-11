Germanen haben nichts zu verlieren

Grosssachsen.Die Ernüchterung am vergangenen Samstag nach der Niederlage in Nieder-Roden war bei der TVG Großsachsen groß: „Wir haben gewusst, wie heimstark die HSG ist. Eine kleine Chance hatten wir uns allerdings schon ausgerechnet. Mit solch einer Leistung gewinnst du in der 3. Liga aber kein Spiel“, machte TVG-Trainer Stefan Pohl aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Die Chance zu zeigen, dass sie es auswärts besser können, haben die „Saasemer“ am Sonntag um 17 Uhr in der Olympiahalle in Nußloch. Bei der SG haben die Germanen nichts zu verlieren. Nußloch hat als Saisonziel die Plätze eins bis drei ausgegeben und wurde neben dem Zweitligaabsteiger ThSV Eisenach als heißer Aufstiegskandidat gehandelt. „Dass die SG nicht unschlagbar ist, haben die letzten Wochen gezeigt. Wir wollen es Nußloch so schwer wie möglich machen“, betont Pohl. hm

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018