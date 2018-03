Germanen im Rausch

Anzeige

Großsachsen.Der TVG Großsachsen hat gegen den SV Anhalt Bernburg ein Offensivfeuerwerk abgebrannt. In der wichtigen Partie siegte der Handball-Drittligist auch in dieser Höhe verdient mit 42:30 (21:14). Die Gäste, die mit zuletzt 9:1 Punkten in Folge im Rücken angereist waren, blieben vieles schuldig. Zur Ehrenrettung muss man aber erwähnen, dass nur acht Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen des SV Anhalt Bernburg standen.

Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine schnelle Partie, Großsachsen setzte sich dank besserer Defensive ab. Nach dem 7:6 (11.) sorgten Philipp Schulz, Jan Triebskorn, Philipp Ulrich und Simon Spilger in drei Minuten für das 11:6 (14.). Bernburg versuchte, den Lauf des TVG mit einer Auszeit zu stoppen – ohne Erfolg. Großsachsen spielte sich in einen Rausch und erhöhte auf 21:14. Besonders Simon Spilger auf Rechtsaußen und Philipp Ulrich am Kreis waren nicht zu stoppen. 18 Treffer gingen auf ihr Konto.

„Wir wollten unbedingt den direkten Vergleich gegen Bernburg gewinnen. Da wir das Hinspiel mit acht Toren verloren hatten, mussten wir weiter auf die Tube drücken. Das ist uns dank ein ganz tollen Mannschaftsleistung eindrucksvoll gelungen“, sagte TVG-Trainer Stefan Pohl.