Gern gesehener Gast

Mannheim.Die Suche nach der Gäste-Umkleide bleibt Björn Phau in diesem Jahr noch erspart. Nach 16 erfolgreichen Jahren bei Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim wäre Phau bei Durchführung der geplanten Saison am Freitag erstmalig als Gast nach Mannheim gekommen, hätte diesmal aber nicht den gewohnten Gang in den Katakomben einschlagen dürfen. Bereits seit April hat sich der 40-Jährige dem Rochusclub Düsseldorf angeschlossen und ist dort neben seiner Haupttätigkeit als Cheftrainer mit der Verantwortung für zahlreiche Mannschaften auch in die Betreuung des Bundesliga-Teams eingebunden.

Ein Glücksgriff

„Nach dem Karriereende 2014 habe ich schnell angefangen, alles von der Jugend bis zu den Profis zu trainieren. Ich habe außerdem damit begonnen, meine Trainerscheine zu machen. Es stand nie zur Debatte, dass ich dem Tennissport den Rücken kehre“, musste Phau über die für ihn maßgeschneiderte Offerte des Rochusclubs unweit seines Wohnorts Pulheim nicht lange nachdenken. Leicht fiel dem langjährigen Kapitän der Abschied von seiner Mannheimer Bundesliga-Familie naturgemäß aber nicht.

Im Jahr 2003 sprach Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell den damals 24-jährigen Phau beim Bundesliga-Spiel in Essen an. 2004 folgte Phau dann dem Ruf aus der Quadratestadt und schlug bereits in seinem ersten Jahr voll ein. Eine Saison später trug Phau entscheidend zum Titelgewinn bei. „Björn hat seine Punkte jahrelang an Position eins und zwei geholt. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten“, hebt Marzenell die außergewöhnlichen Leistungen Phaus hervor, der seine Gegner meist auf dem Center Court mit seiner schnellen Beinarbeit und seinem unbändigen Siegeswillen zur Verzweiflung trieb.

Noch heute schwärmt Marzenell von seinem Schützling, der 2014 seine aktive Profi-Karriere beendet hatte und sich 2018 mit einem letzten Einsatz als Spieler vom Heimpublikum verabschiedete: „Seine Einstellung und Zuverlässigkeit, seine Art und Weise, wie er sich gegenüber Mitspielern und Zuschauern verhalten hat, war einmalig. Dazu war er ein idealer Repräsentant des Teams und mein verlängerter Arm.“ Nicht nur bei Grün-Weiss begeisterte der gebürtige Darmstädter das Publikum, international kratzte Phau regelmäßig an den Top-50 der Weltrangliste.

Neben den vielen Reisen rund um den Globus blieb die Bundesliga-Saison mit Grün-Weiss die große Konstante in Phaus Fahrplan. „Ich war nie ein Freund davon, schnell den Verein für ein paar Mark mehr zu wechseln“, erklärt der inzwischen zweifache Familienvater seine Verbundenheit zum Club und hat eine Erklärung für die erfolgreiche Zeit. „Um den Stamm herum gab es wenig Fluktuation. Die Zuschauer haben jahrelang dieselben Gesichter gesehen, was wichtig für die Identifikation ist. Das war mit ausschlaggebend, dass wir über die Jahre fast immer oben mitgespielt haben“, erläutert Phau und ergänzt mit Blick auf seine fünf Meistertitel in Mannheim: „Ein Teamgeist entwickelt sich besser, wenn man sich jedes Jahr wieder sieht. Diese spezielle Verbundenheit kann noch mal zusätzliche Kräfte freisetzen und war sicherlich ein Baustein für die Erfolge.“

Mit 91 Siegen in Einzel und Doppel rangiert Phau zudem hinter Dirk Dier (118), Hans Engert (110) und Gerald Marzenell (92) auf Platz vier der ewigen Grün-Weiss-Bestenliste. Ausgerechnet bei seinem letzten Match gegen Köln 2018 verpasste der Sympathieträger trotz eines Matchballs den möglichen Sieg, um so mit Teamchef und Freund Marzenell nach Erfolgen gleichzuziehen. „Wenn ich es einem gönne, mit Siegen vor mir zu liegen, ist es Gerald“, misst Phau dieser verpassten Chance keine größere Bedeutung bei.

Schließlich hat er in seiner Zeit bei Club und Zuschauern tiefere Spuren hinterlassen als es eine Statistik wiedergeben kann. Dies dürfte die zu erwartende Reaktion des Publikums bei seiner wohl auf 2021 verschobenen Rückkehr ans Neckarplatt beweisen – und als Indiz für die große Wertschätzung, die dem allseits beliebten Sportler entgegengebracht wird, gewertet werden.

Völlig gleich, ob Phau dann auf Anhieb die richtige Kabine ansteuert oder nicht.

Freitag, 14.08.2020