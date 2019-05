Geschwächt in Topspiele

Mannheim.Die Mannheim Tornados gehen selbstbewusst in die beiden Spitzenspiele der Baseball-Bundesliga gegen die Mainz Athletics – allerdings kämpft das Team von Spielertrainer Sascha Lutz mit Verletzungsproblemen. Die Wirbelwinde treten am Samstag, 19 Uhr, bei den Athletics an, am Sonntag empfangen sie den Spitzenreiter der Südgruppe um 14 Uhr im heimischen Roberto-Clemente-Field.

„Wir haben die Mainzer in dieser Saison schon einmal geschlagen. Das zweite Spiel wurde abgebrochen“, sagt Lutz, der selbst nicht mitwirken kann. „Ich bin verletzt. Es wird wohl zwei Wochen dauern, bis ich wieder fit bin“, sagt der Spielertrainer, dem muskuläre Probleme zu schaffen machen. Der Belgier Thomas De Wolf steht wegen einer Verletzung ebenfalls nicht zur Verfügung, auch der Schlagmann wird wohl noch länger ausfallen. Dennoch hofft Lutz, dass seine Mannschaft gegen den Tabellenführer zumindest ein Spiel gewinnt: „Wenn wir in der Defensive gut stehen und unsere Pitcher gut werfen, haben wir eine Chance.“

Ob die Tornados, die auf Platz drei stehen, Erster oder nur Vierter in der regulären Saison werden, interessiert Lutz kaum: „In den Play-offs kann alles passieren. Ob du dann gegen Bonn oder Solingen spielst, ist eigentlich egal. Die Hauptsache ist, wir schaffen es in die Play-offs.“ bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019